College wil pand en terrein Stadsbeheer aan Duinkerkenstraat voor ruim 20 miljoen euro verbouwen, zeker twee wijkposten gaan dan dicht

Foto: Gemeente Groningen

Als het aan het gemeentebestuur ligt, gaat het pand van Stadsbeheer aan de Duinkerkenstraat voor iets minder dan 22 miljoen euro op de schop. In het pand moet meer plek komen voor een uitbreiding van Stadsbeheer, met het oog op de uitbreiding van de stad met meerdere nieuwe wijken, vindt het college.

De gemeente wil verschillende zaken combineren in het pand en op het terrein. Zo moet de wijkpost van Stadsbeheer aan de Van Schendelstraat sluiten (het pand is oud en voldoet niet meer aan de eisen) en verhuizen naar het pand aan de Duinkerkenstraat. Ook gaat de oude afvalscheider WasteVision, na de verbouwing, intrekken in het pand van Stadsbeheer.

De gemeente wil daarnaast ruimte maken voor meer personeel en materieel, omdat de stad de komende jaren drukker zal worden in bestaande wijken, er meer wijken bij komen en er ook meer groen wordt aangelegd, waarvoor onderhoud nodig is.

Zeker twee wijkposten dicht

Volgens het college sluit de verbouwing van de Duinkerkenstraat aan bij haar plan om in de toekomst over te gaan op vier ‘robuuste wijkposten’. Die moeten worden gehuisvest aan de Electronstraat (Centrum, West, Suikerzijde), de Parkallee (Oost, Oude Wijken, Ten Boer), in Haren en aan de Duinkerkenstraat (Zuid).

Dat zou betekenen dat er ook aan de Electronstraat meer ruimte moet komen, omdat de gemeente dan ook de wijkpost West in Park Selwerd wil sluiten. Mogelijk moet er ook iets gebeuren met de Parkallee, maar dat hangt af van wat er met Kardinge gaat gebeuren.

Ook over het pand van de wijkpost Haren aan de Van Maerlantlaan wordt getwijfeld. Het pand ligt midden in een woonwijk, is sterk verouderd, functioneel en technisch in gebrekkige staat. Het college wil het liefst dat deze wijkpost gaat verhuizen, maar een nieuwe plek is niet direct voorhanden.

Ruim twintig miljoen

De gemeente wil de kosten voor de nieuwbouw deels dekken uit subsidies en bespaarde kosten. De rest moet komen uit de middelenpot voor dienstverlening en bestuur, af te schrijven over een periode van veertig jaar. Totale kosten voor de verbouwing: 21,6 miljoen euro.