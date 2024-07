College houdt voet bij stuk, marktkramen moeten ’s nachts weg van pleinen in centrum: ‘Standplaats is geen kiosk’

Een oliebollenkraam wordt op de Grote Markt geplaatst. Archieffoto: Rieks Oijnhausen

Forse kritiek uit de oppositie in de gemeenteraad brengt wethouder Bloemhoff en de rest van het gemeentebestuur niet tot andere gedachten over de marktkramen op de Grote Markt en de Vismarkt. Ze moeten ’s nachts echt verdwijnen van de marktpleinen.



Dat schrijft het gemeentebestuur woensdagmiddag in een reactie op vragen van verschillende oppositiepartijen. De VVD, Student & Stad, Partij voor het Noorden, PVV en Stadspartij 100% voor Groningen sprongen eerder deze maand op de bres voor de standplaatshouders.

De vijf partijen vinden het beleid ‘doorgeslagen’ in de eisen die het college stelt voor ‘de beeldkwaliteit’. De fracties vroegen het college om opheldering over de verhouding tussen de beeldkwaliteit en de moeite die het standplaatshouders kost om hun kramen af te breken en weer op te bouwen. De kramen zijn, aldus de vijf partijen, niet storend maar juist passend in het beeld van de binnenstad.

‘Mobiliteit is wat een standplaats onderscheidt van een kiosk’

Maar het college bindt niet in. “Wij blijven bij ons besluit dat standplaatshouders in een heel groot deel van onze gemeente ’s avonds en ’s nachts mogen blijven staan (..), maar op de Grote Markt, Vismarkt, Nieuwe Markt en Ossenmarkt in de nacht moeten zij plaatsmaken.”, schrijft het college.

Op de Ossenmarkt en de Nieuwe Markt staan nu al geen (niet-mobiele) kramen. Dat is op de Grote Markt en de Vismarkt wel het geval. “Gezien het aanzienlijke aantal standplaatsen, het veiligheidsrisico op uitgaansavonden, de schoonmaak van de pleinen, de warenmarkt en het aantal evenementen en demonstraties, is het wenselijk dat standplaatshouders ’s nachts plaatsmaken”, schrijft het college. “Meer dan in andere gebieden rondom de binnenstad geldt dat voornoemde pleinen, gelet op andere functies, vrij en beschikbaar moeten blijven. Op deze pleinen willen we met zorg omgaan met de openbare ruimte en de inrichting ervan. Daarom willen we niet dat op deze pleinen (semi-)permanente bouwwerken in de openbare ruimte ontstaan – mobiliteit is immers wat een standplaats onderscheidt van een kiosk.”

Het college haalt daarnaast aan dat de kramen ook zouden blijven staan als ze niet worden gebruikt op andere momenten: “Dit betekent dat de kramen niet alleen ’s nachts blijven staan, maar ook tijdens vakanties, vrije dagen en bijvoorbeeld in periodes van ziekte. Dit vinden wij, gezien het bovenstaande, onwenselijk.”

Pilot voor twee jaar: ondernemers buiten pleinen mogen kramen laten staan

Vorig jaar december ontstond er ophef onder standplaatshouders in Groningen met een vaste plek. De gemeente liet hen destijds (per abuis) weten dat zij hun kraam vanaf begin dit jaar elke nacht zouden moeten weghalen. De ondernemers zagen dit extra werk, ’s avonds en ’s morgens vroeg, niet zitten. Wethouder Bloemhoff beloofde toen eerst in gesprek te gaan met ondernemers.

Begin deze maand maakte de wethouder bekend dat ondernemers met een vaste standplaats buiten een aangewezen gebied in het centrum (de Grote Markt, de Vismarkt, de Nieuwe Markt en de Ossenmarkt) hun kraam in ieder geval de komende twee jaar ’s nachts mogen laten staan. Wel moeten de kramen bij noodsituaties, een evenement of andere activiteiten binnen twee uur verwijderd kunnen worden. Maar in het centrum gaan andere regels gelden en dat betekent dat het beleid voor ondernemers op deze pleinen niet wordt aangepast. Ze moeten de kramen ’s nachts hoe dan ook laten verdwijnen.

Het bovengenoemde beleid gaat gelden voor een periode van twee jaar. Daarna gaat het gemeentebestuur opnieuw kijken of alle bovengenoemde maatregelen werken zoals het college dat beoogt.