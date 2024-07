Collega’s eisen strafrechtelijk onderzoek naar Groninger psychiater Menno Oosterhoff

Een groep psychiaters heeft het Openbaar Ministerie gevraagd, de euthanasie van de 17-jarige Milou te onderzoeken. Zij zetten vraagtekens bij de rol van haar ouders en de Groningse psychiater Menno Oosterhoff. Dat meldt dagblad Trouw.

Milou kreeg vorig jaar euthanasie toegediend door Oosterhoff, na zes jaar ernstig psychisch lijden. Volgens de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie is alles volgens de regels verlopen. Veertien psychiaters vinden echter dat de rol van Oosterhoff en Milous ouders moet worden onderzocht. Zij zouden het meisje hebben beïnvloed in haar keuze. Volgens Trouw vinden veel psychiaters Oosterhoff een gevaarlijke activist. Hij zou met zijn Stichting Kea het risico op suïcide aantoonbaar vergroten. Oosterhoff verwijt zijn collega’s op zijn beurt intimidatie.

Volgens Milous ouders was het meisje vroeger een sprankelend kind. Ze was echter ook hoogsensitief en raakte op haar elfde diep getraumatiseerd toen haar broertje ernstig ziek raakte. Op 13-jarige leeftijd werd ze seksueel misbruikt tijdens een crisisopname in een jeugdzorginstelling. Ze trok zich steeds verder terug en verwondde zichzelf. Behandeling hielp niet. Al zes jaar lang zei ze: “Ik wil dood.”

Oosterhof heeft samen met Milou bepaald dat haar lijden onleefbaar was. Een second opinion door een andere psychiater beaamde dat. Op 2 oktober vorig jaar overleed ze, precies zoals ze wilde. Haar ouders zeggen: “We hebben haar in liefde kunnen laten gaan.” Toch willen de veertien eerder genoemde psychiaters dat het OM de euthanasie onderzoekt.