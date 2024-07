Center Dakota Quinn jaar langer bij Donar

Foto: Donar. Dakota Quinn

Dakota Quinn heeft zijn contract bij Donar met een jaar verlengd.

De 28 jarige, 2 meter 08 lange Amerikaanse center was afgelopen seizoen een van de publiekslievelingen bij de Groninger basketbalclub.

Met een gemiddelde van 9.2 punten, 6.2 rebounds en 1.1 blockshots per wedstrijd, was hij een belangrijke steunpilaar in het team van coach Andrej Štimac.

“Ik kan niet wachten om de energie van Martiniplaza weer te gebruiken in mijn spel en te vechten voor het kampioenschap in de BNXT League en ENBL”, aldus Quinn.

Štimac is blij dat Quinn nog een jaar actief is voor Donar: “Hij kent de club en hoort bij de club. Hij kan het team helpen om beter te presteren en naar een hoger niveau te gaan”.

Donar heeft voor het komende seizoen zeven spelers vastgelegd. De club meldt dat er de komende weken nog meer namen gaan volgen.