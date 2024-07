CDA en CU: Maatschappelijke diensttijd in Groningen naar Arnhems model

Foto: Kampus Production via Pexels

De maatschappelijke diensttijd moet in Groningen voortgezet worden naar een Arnhems model. Dat zeggen de gemeenteraadsfracties van het CDA en de ChristenUnie.

De maatschappelijke diensttijd (MDT) houdt in dat jongeren tussen de twaalf en dertig jaar oud zich vrijwillig inzetten voor andere mensen. Zo kunnen ze niet alleen helpen, maar ook onderzoeken waar hun talenten liggen.

Het nieuwe kabinet stopt de subsidie aan dit project, maar de gemeente wil het voorzetten. Dat zegde het college toe nadat het CDA hier vorige maand vragen over stelde.

Schulden

In Arnhem worden jongeren zonder inkomen in hun MDT-periode geholpen met het wegwerken van hun schulden. Want dat is een toenemend probleem onder jongeren.

“Arnhem laat op deze manier zien hoe de ondersteuning van jongeren met schulden hand in hand kan gaan met een maatschappelijke bijdrage”, aldus Peter Rehbergen van de ChristenUnie. Hiermee stut de gemeente niet alleen de zelfredzaamheid van jongeren, maar stutten jongeren ook maatschappelijke organisaties en hun eigen ontwikkeling. Wij zien dit model graag ook in onze gemeente uitgerold worden”.