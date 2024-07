Campagne om in de zomer naar elkaar om te kijken: “Laat wat van je horen, stuur een berichtje”

Foto: Ecco van Oosterhout

Join Us is deze zomer een campagne gestart onder de titel #FFINCHECKEN. De fractie van Student & Stad noemt de campagne waardevol omdat veel jongeren kampen met mentale problemen.

“Mentale problemen kunnen heel veel oorzaken hebben”, vertelt fractievoorzitter Daan Swets. “Het kan veroorzaakt worden door geldproblemen, dat je in een studentenhuis woont waar je je niet helemaal op je plek voelt, dat je eenzaam en alleen in een studio woont of dat je problemen hebt met je ouders of verzorgers. Mentale problemen is een soort containerbegrip waar heel veel zaken onder vallen. In Groningen kampt vier op de tien jongeren hier mee.”

“Ingewikkeld probleem”

In de gemeente worden er stappen gezet om de situatie te verbeteren. Swets: “Daar wordt al langer op geïnvesteerd. Maar je hebt het over een heel ingewikkeld probleem. Ondanks alle energie die er in gestoken wordt is het aantal jongeren die hier mee kampt sinds vorig jaar toegenomen. Wel ben ik heel blij dat er nu door studentenverenigingen over gesproken wordt. De oplossing bij elk probleem is praten. Door middel van symposia wordt hier door de verenigingen invulling aangegeven. Dat is een belangrijke stap.”

“In de zomer komt het hele studentenleven tot stilstand”

Dat Join Us nu met een campagne is gekomen die zich specifiek richt op de zomer noemt Swets belangrijk. De campagne bestaat uit een filmpje waarin je een aantal jongeren ziet die in een studentenhuis wonen. De vakantie begint en de jongeren vertrekken. Naar hun ouderlijk huis of naar een vakantiebestemming. Maar één van hen blijf achter. In het filmpje zie je dat één van de andere huisgenoten later belt om te vragen of alles goed gaat. Swets: “Dit filmpje vertelt eigenlijk het hele verhaal. Als je met problemen kampt dan kun je die tijdens het studiejaar vrij goed verbergen: je hebt verplichtingen en er zijn bijvoorbeeld mensen om je heen. Maar in de zomer komt dat allemaal tot stilstand.”

“Even inchecken”

Swets: “En daarmee zeg ik niet dat de zomer slecht is. Want juist ontspanning is ook belangrijk. Maar op zulke momenten kunnen mentale problemen wel heel groot worden. Daarom is die oproep om even in te checken heel goed. Als je als student op vakantie gaat, stuur dan zo nu en dan eens een berichtje naar je andere huisgenoten waarvan je bijvoorbeeld weet dat ze in Groningen blijven.”

“Eens vragen hoe het gaat”

Volgens de fractievoorzitter kan het ook breder getrokken worden: “Als we het hebben over eenzaamheid, dan speelt dat niet alleen onder jongeren. Eens goedemorgen zeggen tegen je buurvrouw die alleen woont kan al een wereld van verschil maken. En dat geldt ook als je deze periode een student eenzaam en alleen ziet zijn. De vraag ‘hoe gaat het’ kan heel waardevol zijn.”

Bekijk hier het campagnefilmpje: