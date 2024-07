Café Friescheveen wordt eind deze maand verkocht

Google: Streetview.

De Provincie Groningen gaat het voormalige café Friescheveen aan de Meerweg eind deze maand proberen te verkopen.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Provincie Groningen, na berichtgeving door Haren de Krant. Het pand heeft in principe de bestemming ‘horeca’ binnen de gemeentelijke regels. Of het voormalige café nu weer als horecapand in de markt wordt gezet, kon de provincie nog niet zeggen. Er is inmiddels een zogenaamd kavelpaspoort opgesteld, wat bij de verkoop van het café wordt gehanteerd.

Het bedrijf ontstond aan het begin van de vorige eeuw en in 1920 werd het officieel een horecazaak. De provincie wilde het pand in 2019 onteigenen om er een ecologische verbindingszone tussen Paterswoldsemeer en natuurgebied Friescheveen aan te leggen. Dat lukte de provincie uiteindelijk toch zonder het café te onteigenen. Maar de eigenaar besloot twee jaar na de procedure, in combinatie met de slechte staat van het pand, om café Friescheveen van de hand te doen. De provincie nam het pand toen over, waarna het verpauperde pand leeg bleef staan.