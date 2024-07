Buurtcamping Lewenborg brengt wijkbewoners samen: “Iedereen is gelijk, het maakt niet uit wie je bent”

TikTok Tammo en de vrijwilligers van de buurtcamping in Lewenborg. Foto: ingezonden

Het terrein van stadsboerderij het Boegbeeld in Lewenborg ligt er weer bij alsof er niks is gebeurd. Toch vond er afgelopen weekend de vijfde editie van de buurtcamping plaats. Een lustrumeditie. Volgens organisator Ingrid Blink werd het een groot succes.

Hoi Ingrid! Hoe is het de afgelopen dagen gegaan?

“Het was fantastisch. Het was geweldig. We hadden 130 mensen op de camping staan. Daarmee waren we helemaal uitverkocht. We hebben veel nieuwe wijkbewoners mogen verwelkomen, maar ook mensen die al een aantal jaren vaste gast zijn op de camping. En samen hebben we er een leuk programma van gemaakt, met diverse activiteiten, waarbij we mensen een leuk weekend hebben bezorgd.”

Wat is het geheim van het succes?

“De buurtcamping is een landelijk initiatief. Vorig jaar waren er 66 campings, dit jaar zijn het er 61. Ze zijn bedoeld om ontmoeting plaats te laten vinden tussen allerlei mensen uit de buurt. Op de camping is iedereen gelijk. Het maakt even niet uit hoe oud je bent, in wat voor huis je woont of welke achtergrond je hebt. Iedereen woont in een tent en je pakt dingen samen aan. Door die opzet breng je mensen samen, laat je ze samenwerken.”

Je vertelt dat het aantal buurtcampings in ons land dit jaar lager ligt in vergelijking met vorig jaar. Hoe komt dat?

“Ik kan alleen vertellen hoe wij het in Lewenborg doen. Ik vermoed dat het met de financiën heeft te maken. Het is een duur project. In Groningen kunnen we het mogelijk maken dankzij heel veel sponsoren. En om van de mogelijkheid gebruik te maken wil ik al die sponsoren bedanken. Ook de mensen van het Boegbeeld verdienen alle lof. Zij stellen ieder jaar gratis een terrein beschikbaar. Ze zorgen ook dat het er mooi bij ligt en dat het vrij is van planten die kunnen prikken. Dat is echt fantastisch. En natuurlijk onze vrijwilligers. Wat een helden zijn dat.”

Hoe zag jullie weekend er uit?

“Vrijdagmiddag hadden we de feestelijke aftrap. TikTok Tammo was gekomen om een optreden te geven. Er waren springkussens en men kon aan de slag met graffiti. Ook Bslim was aanwezig. In de avond hebben we gezamenlijk pasta gegeten. En daarna ontstond er iets heel moois. Toen het langzaam donker werd ging een grote groep wijkbewoners bij elkaar zitten. Er werd op een gitaar gespeeld, er was een kampvuur en er was mooie verlichting. Er was een hele toffe saamhorigheid waarbij er als bewoners gezamenlijk een drankje werd gedronken en gezellig gekletst werd. Dat was echt fantastisch.”

En toen moesten de zaterdag en zondag nog komen …

“Op zaterdag hebben we het hele programma omgegooid. Het was een warme dag dus dat hebben we aangegrepen om een mooi watergevecht met elkaar aan te gaan. Ook kon er weer aan de slag worden gegaan met graffiti. In de middag kon er een duik worden genomen in het nabijgelegen Zilvermeer en was er een speurtocht bij OERRR. Dat is van Natuurmonumenten waarbij kinderen door te spelen de natuur leren ontdekken. In de avond hadden we een bonte avond en was er weer een kampvuur en muziek. Op zondag was jeugdcircus Santelli aanwezig en heeft de wijkdichter van Lewenborg een hele mooie bijdrage gedaan. Ondertussen hebben wij de camping opgeruimd. De laatste tent was net afgebroken toen er een flinke bui kwam. Kortom, we hebben best wel heel veel geluk gehad.”

Je klinkt heel enthousiast. Hoe zou je deze lustrumeditie omschrijven?

“Dit is denk ik de leukste editie van de Buurtcamping geweest die we tot nu toe georganiseerd hebben. Het programma, mensen die elkaar hielpen om samen wat moois neer te zetten, alle sponsoren. En het wordt ook omarmd. Afgelopen weekend kwam iemand bij me en die gaf aan volgend jaar te willen helpen als vrijwilliger. Qua organisatie kost het veel energie. Maar zo’n weekend brengt je zo veel. Het zou echt heel jammer zijn als dit niet meer door zou gaan.”

Zeg je daarmee ook dat elk dorp of wijk zoiets zou moeten hebben?

“Absoluut. Je leert elkaar als wijkbewoners op een hele mooie manier kennen. Tijdens zo’n weekend ontstaan contacten waar je de rest van het jaar profijt van hebt. Maar zoals ik al zei, het organiseren is wel heel lastig. Wij hebben heel veel geluk met de locatie die wij hebben. Er staat bijvoorbeeld een gebouwtje waar we kunnen koken en waar naar het toilet kan worden gegaan. Dat zijn faciliteiten die wij niet hoeven te regelen. Maar als mensen nadenken of ze een buurtcamping zouden moeten opzetten zou ik zeggen: doen. Het is het meer dan waard.”