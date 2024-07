Foto: 112 Groningen

Aan de Campinglaan in Groningen heeft maandagavond een geparkeerd busje vlamgevat. De brandweer rukte met grote spoed uit naar het Stadspark om de brand te blussen.

Op foto’s van 112 Groningen is te zien dat de voorkant van de groene bus volledig is uitgebrand. Daarbij raakte niemand gewond. Bij de brand en het blussen kwam behoorlijk wat rook vrij. Het is niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.