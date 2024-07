Burgemeester wil niet vooruit lopen op groot scherm tijdens EK-finale: “We zijn geen evenementenkantoor”

Foto: Rieks Oijnhausen

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) wil niet vooruit lopen op het plaatsen van een groot scherm tijdens de EK-finale zondag waar Nederland mogelijk in aan zal treden tegen Spanje. Volgens Schuiling is het niet verstandig om hier nu over te gaan speculeren.

De burgemeester reageerde op vragen van het CDA, Stadspartij 100% voor Groningen en Student & Stad: “De afgelopen weken hebben we het regelmatig over dit onderwerp gehad, wellicht tot frustratie van sommige collega’s. Maar ik geloof er in dat dit soort evenementen bijdragen aan de gemeenschapszin. Het spel verbindt ons als inwoners. En het verbindt ons als landen. We hebben afgelopen week mooie beelden gezien waarbij Turken en Nederlanders hand in hand van de wedstrijd genieten. Uit verschillende berichten vernemen wij dat initiatiefnemers een groot scherm willen gaan plaatsen. Wij zijn benieuwd wat de stand van zaken is en op welke manier de gemeente hier een actieve bijdrage in kan leveren.”

Daan Swets (Student & Stad): “Kunnen we de financiële drempel bij een vergunningsaanvraag verlagen?”

Voor de burgemeester kan reageren komt Daan Swets van Student & Stad, die een oranje shirt draagt, met een aanvullende vraag: “Uit ons onderzoek blijkt dat als ondernemers iets willen organiseren, dat ze op voorhand al een flink bedrag moeten betalen voor de aanvraag van een vergunning. Is het ook een idee om die drempel weg te halen, waardoor het voor ondernemers makkelijker wordt om voor te sorteren op komende zondag.”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “Morgenochtend kijken hoe ver we kunnen komen”

Schuiling, met oranje stropdas, is voorzichtig: “Bij het voetbal is de bal rond en de aanval is de beste verdediging. Al enkele dagen zijn we in gesprek met initiatiefnemers. Er zijn contacten en alles wordt bepaald door de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. Vanavond spelen we de halve finale. Dit betekent dat aan het einde van de avond duidelijk zal zijn of we naar de finale gaan. Mocht dit zo zijn dan proberen we morgenochtend te kijken hoe ver we kunnen komen. Verder ga ik er niet over speculeren. Want speculatie is een hele riskante bezigheid, om wijlen Rinus Michels te quoten.”

Jalt de Haan (CDA): “Kunnen we als gemeentelijke organisatie iets doen?”

Met dat antwoord nemen het CDA en Student & Stad geen genoegen. De Haan: “Vandaag is de laatste keer dat we er als politiek over kunnen praten. Wat ik de burgemeester mee zou willen geven is wat we als gemeentelijke organisatie kunnen doen. Kunnen we de kosten verlagen? Kunnen we helpen bij de beveiliging door het inzetten van handhavers? Hoe gaan we voorkomen dat dit initiatief strandt.” Swets: “Kan de burgemeester reageren om mijn vraag om de kostendrempel te verlagen bij het aanvragen van een vergunning?”

Burgemeester Koen Schuiling: “We zijn geen organisatiebureau of evenementenkantoor”

Schuiling blijft echter voorzichtig: “Ik denk dat het heel belangrijk is om niet te diep in de uitvoering te gaan zitten. We kijken als gemeente naar de locatie. Maar op zo’n locatie moet het qua veiligheid goed geregeld zijn. Als er een incident plaatsvindt moet je er goed bij kunnen komen. Maar dat is een taak voor de professionals. Wat ik wil benadrukken is dat we als gemeente geen organisatiebureau of evenementenkantoor zijn. We denken zo goed mogelijk mee. Maar u als raad gooit verschillende dingen op één hoop: gemeente los het maar op. Maar zo werkt het niet. We zijn in gesprek, en we doen ons best. Aan ons zal het niet liggen. Maar we gaan het niet zelf organiseren.”