Burgemeester: “Politie onderzoekt of er andere problematiek schuilgaat achter Roemeense bedelaars”

Volgens burgemeester Koen Schuiling (VVD) doet de Landelijke Eenheid van de politie onderzoek of er ook een andere problematiek schuilgaat achter de Roemeense bedelaars die laatste periode in de stad actief zijn.

Schuiling reageerde daarmee op vragen van de fracties van Partij voor het Noorden, PVV, ChristenUnie en Stadspartij 100% voor Groningen. Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden: “Eerder hebben we al vragen gesteld over bedelaars die actief zijn. Uit de beantwoording toen bleek dat handhavers en agenten niks kunnen doen zolang er niet op hinderlijke wijze om geld of om andere zaken gevraagd wordt. In de media zijn de laatste tijd artikelen verschenen dat deze groep, die voornamelijk bestaat uit Roemeense vrouwen, kartonnen borden gebruikt met de boodschap dat ze babymelk, babyluiers, kleding en andere dure spullen voor hun kinderen en baby’s nodig hebben. Voorbijgangers kopen de artikelen, maar die worden niet voor hun kinderen gebruikt, maar de vrouwen proberen de artikelen om te ruilen voor geld, met of zonder bon van de desbetreffende winkel. En als dat niet lukt worden ze agressief tegen de winkelier en beveiligers en ook tegen voorbijgangers die niks willen geven.”

Burgemeester Koen Schuiling: “Bij overlast kan er een verblijfsverbod worden uitgedeeld”

De burgemeester vertelt dat de regels rond het bedelen in de stad beschreven worden in de Algemene Plaatselijke Verordening, de APV. “Wanneer wordt aangegeven dat er hinderlijk wordt gebedeld, waarbij er overlast is, dan kan er worden opgetreden. Er kan een boete worden uitgeschreven. Is het heel vervelend, of blijft de overlast, dan kan een verblijfsverbod van twaalf uur worden uitgedeeld. Bij herhaling kan een verblijfsverbod van veertien dagen worden gegeven. Dat is hoe we het juridisch aanpakken.”

“Landelijke Eenheid doet onderzoek”

Schuiling: “Mevrouw Bernabela schetst een aantal situaties waarbij mogelijk ook sprake is van uitbuiting of mensenhandel. Daar kan ik nu nog niet op vooruit lopen. Wat we in Groningen zien, wordt mogelijk ook op andere plekken in het land gezien. De Landelijke Eenheid van de politie doet op dit moment onderzoek of er mogelijk een andere problematiek achter schuil gaat. Wel wil ik melden dat wij ons als College niet herkennen in het beeld dat in verschillende artikelen, die over dit onderwerp geschreven zijn, naar voren komt.”