Brug Wierumerschouw aangevaren; weg- en scheepvaartverkeer gestremd

Foto: ingezonden

De brug bij Wierumerschouw over het Reitdiep is zondag aangevaren door een vrachtschip. De schade is dusdanig groot dat voorlopig zowel het weg- als scheepvaartverkeer is gestremd.

“De aanvaring vond aan het einde van de middag plaats”, vertelt een woordvoerder van de provincie. “Op dat moment was er niemand op de brug aanwezig. De schipper is niet gewond geraakt, maar is wel erg geschrokken.” Op foto’s is te zien dat de brug door de aanvaring scheef ligt en niet meer aansluit op de weg. “Vanwege de situatie is de Scholleweg gestremd voor het verkeer.”

Maandag inspectie

De provincie laat weten dat er maandag onderzoek gedaan gaat worden bij de brug. “Er wordt dan een inspectie uitgevoerd hoe groot de schade is en wat er nodig is om het te repareren. Ook gaan we met de gemeenten Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland om tafel hoe we een goede omleidingsroute kunnen maken.” Ooggetuigen melden dat geen enkele weggebruiker op dit moment van de brug gebruik kan maken. Daarnaast wordt gemeld dat het vrachtschip dat de aanvaring veroorzaakt zou hebben, normaal zonder problemen onder de brug door kon. Echter door een hogere waterstand is het nu tegen de brug gebotst. De politie is een onderzoek gestart naar de situatie.

Populair fietsrondje

De brug Wierumerschouw is onderdeel van een populair fietsrondje vanuit Stad. Via de Dorkwerderbrug kan via de Wierumschouwsterbrug en de Paddepoelsterweg een rondje worden gemaakt. Dit is dus voorlopig niet mogelijk. De brug is een zogeheten draaibrug. De bediening vindt plaats vanuit de centrale post in Lauwersoog. De brug maakt onderdeel uit van de staande mastroute van Groningen naar het Lauwersmeer.