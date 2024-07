Foto: Alf van Beem via Wikimedia Commons (CC 1.0)

Maandagavond is een paard in de sloot beland op de Hoornsedijk in Haren, bij het Paterswoldsemeer. Dat schrijft RTV Noord. De brandweer heeft het dier inmiddels uit het water gered.

Het is niet duidelijk hoe het dier in de sloot terecht is gekomen.