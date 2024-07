Brandweer redt kat die vastzit onder steiger

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hachelijke momenten zaterdagochtend voor een kat aan het Hoornsepad. Het dier was vast komen te zitten onder een steiger en kon daar niet zelfstandig vandaan komen.

De melding van een dier in problemen kwam rond 11.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Omstanders hadden alarm geslagen”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Medewerkers van de Dierenambulance waren als eerste op de locatie. Al snel bleek dat de kat onder een steiger zat, boven het water, nabij het Best Western Hotel. Om het dier te kunnen redden was de hulp van de brandweer nodig. Eén van de brandweerlieden is in een waadpak het water ingegaan en heeft op die manier de kat kunnen bevrijden uit diens benarde situatie.”

Het dier is overgedragen aan de Dierenambulance. “Het dier bleek gechipt te zijn. De medewerkers gaan proberen om de eigenaar te achterhalen zodat zij snel herenigd kunnen worden. Het is onbekend of de kat ook verwondingen heeft opgelopen. Ook is het onbekend hoe het dier daar terecht kon komen.”