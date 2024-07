Foto: Patrick Wind - 112 Groningen

Aan een woning aan de Dirk Huizingastraat in de Oosterparkwijk is dinsdagmiddag is een raam los gewaaid uit een kozijn.

De straat was daarom tijdelijk gestremd. Het raamkozijn is door de brandweer verwijderd en in de woning neergelegd.

Volgens omstanders waren de bewoners niet thuis.