In een pand van het Alfa College aan de Boumaboulevard is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. Dat meldt 112groningen.

Beveiligers die toevallig in het gebouw waren hoorden een knal en ontdekten vervolgens rook en vuur. Ze belden daarop de brandweer.

Een van de lokalen bleek vol rook te staan. Brandweerlieden hebben een raam geforceerd om de rook uit het gebouw te laten ontsnappen. Het vuur bleek te zijn ontstaan in een fietsaccu. Er was nogal wat schade.