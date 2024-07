Foto: 112 Groningen - Patrick Wind)

Maandagavond is brand uitgebroken in een woning aan de Bankastraat in de Indische Buurt. Dat meldt 112 Groningen. De brandweer rukte uit en heeft de brand inmiddels geblust.

De straat was enige tijd afgesloten, maar is inmiddels weer open. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en wat er precies in brand stond.