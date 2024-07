Bouwmarkt KlusWijs in Haren gaat in oktober de deuren sluiten

Foto: Google Maps

Bouwmarkt KlusWijs aan het Felland Noord in Haren gaat sluiten. Haren de Krant meldt dat er komende herfst een einde komt aan het bijna veertig jaar bestaande bedrijf.

KlusWijs begon in 1985 als Plus Klus. Arnold Venema startte zijn doe-het-zelf winkel in het centrum van Haren. De zaken gingen goed waardoor in 2000 er een verhuizing plaatsvond naar het Felland. De naam Plus Klus werd ingeruild voor Multimate. Later werd het een Formido. Toen deze formule verdween werd het in 2018 een KlusWijs. In oktober gaan de deuren definitief dicht. De oorzaak is een gebrek aan rendement. Aanvankelijk was het de bedoeling om het bedrijf in afgeslankte vorm voort te zetten maar de nieuwe eigenaar ziet hier volgens Haren de Krant toch geen nieuwe kansen toe. Het personeel is inmiddels geïnformeerd en krijgt andere banen aangeboden.

Het is niet de eerste KlusWijs in de regio die de deuren sluit. Vorig jaar sloot de winkel in de gemeente Tynaarlo. “Na rumoerige jaren, met de overstap van Formido naar KlusWijs, de corona- en energiecrisis, zijn de economische tijden veranderd. Krimp en vergrijzing in het directe marktgebied en hevige concurrentie uit Assen en Groningen zorgen voor een afnemende omzet waardoor de marge onder druk staat. Daarnaast zijn de kosten van huisvesting, energie en personeel sterk gestegen waardoor het bedrijf niet langer winstgevend is”, liet de eigenaar van deze winkel vorig jaar weten.