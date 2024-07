Bouw van Dierenbeschermingscentrum Noord Nederland in Groningen in volle gang

Groningen krijgt eind dit jaar een nieuw Dierenbeschermingscentrum aan de Aalborgweg. Na het ontginnen van de grond is de bouw van het centrum nu in volle gang.

Het nieuwe pand wordt een centrum waar mens en dier voor verschillende dingen terecht kunnen: het wordt de standplaats van de dierenambulance, een opvangcentrum voor de door de ambulance-opgehaalde dieren, er komt een uitgebreide kliniek met een operatiekamer, laboratorium, röntgenruimte en recoveryruimten en er komen kantoren, vergader- en educatieve ruimten.

Het wordt een groot gebouw met ruime opvang voor dieren: 36 honden, 64 katten en 40 konijnen en knaagdieren kunnen er verblijven. Daarnaast komen er buitenverblijven en nachthokken voor hobbydieren als kippen en geitjes.

Dierenwelzijn

Bij het ontwerpen van het gebouw, is zoveel mogelijk rekening gehouden met het welzijn van de dieren. Zo wordt de ene helft van de dierenverblijven verwarmd en de andere helft gekoeld. Dieren kunnen zelf kiezen wat ze een aangename temperatuur vinden en waar ze dus gaan liggen.

Tijdelijke opvanglocaties in Winschoten en Zuidwolde

Het nieuwe centrum komt in de plaats van twee tijdelijke opvanglocaties van dierenasiel in Winschoten en Zuidwolde. Die locaties zijn al behoorlijk verouderd en opknappen zit er niet meer in.

Als alles volgens plan verloopt, wordt het centrum eind dit jaar opgeleverd. Volgens OldambtNu is het nog niet duidelijk wanneer de verhuizing vanuit Winschoten en Zuidwolde op de planning staat. Dit is hoogstwaarschijnlijk begin 2025.