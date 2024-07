Bouw Esperantotunnel onder spoor start volgende maand

De Esperantotunnel gaat medio volgend jaar open. De tunnel komt ongeveer op de plek waar vroeger de spoorwegovergang lag tussen de Esperantostraat en de Helperzoom.

De overgang was onoverzichtelijk, omdat van diverse kanten het verkeer kwam en het onduidelijk was wie voorrang had. In 2020 werd een vierde spoor aangelegd en werd de overgang definitief gesloten. Gemotoriseerd verkeer gaat inmiddels via de Helperzoomtunnel en de rest gaat onder station Europapark door.

De tunnel maakt deel uit van de fiets- en wandelroute die van oost naar west door het nog aan te leggen Zuiderplantsoen loopt. Deze route verbindt de Herewegbuurt met de Oosterpoortbuurt.

De Esperantotunnel is alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. In 2017 is er tijdens een treinloze periode al een betonnen tunnelbak aangelegd. Die werd later volgestort met zand. De verdere werkzaamheden starten volgende maand.