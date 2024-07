Boom van afvalhout geplaatst in Martini Ziekenhuis: ‘Ik kan niet anders dan glunderen!’

Het Martini Ziekenhuis is een boom rijker, en niet zomaar een. Stichting Groener Groningen heeft in samenwerking met het Forum Groningen en de gemeente aan een project gewerkt om op een creatieve manier aandacht te besteden aan het thema duurzaamheid.

De boom stond eerst in en nabij het Forum, waar eerder deze maand het Maakfestival plaatsvond. Voor dit festival koos de stichting ervoor om een boom van afvalhout te maken. Hierbij kreeg het hulp van ruim 120 kinderen uit acht verschillende wijken. De boom bestaat voor 99% uit gebruikt materiaal. Zo is de stam gemaakt van oude vloerbalken uit een boerderij uit de omgeving Pieterburen die ongeveer 125 jaar oud zijn. Daarnaast is het metalen onderstel afkomstig van een oude industriële wasmachine.

“Het Forum wilde voor het Maakfestival iets met het thema duurzaamheid doen”, zegt Manon Prins van Stichting Groener Groningen. “De gemeente heeft ons toen gevraagd om een tof idee te bedenken over hoe we het gesprek over gebruikte materialen kunnen aangaan. Deze boom kwam hieruit voort.”

De stichting ging op zoek naar een nieuwe locatie voor de boom en het Martini Ziekenhuis was bereid om de boom voor de komende drie maanden te plaatsen. “We waren op zoek naar een plek waar we veel mensen kunnen bereiken met ons verhaal over hoe we langer met spullen kunnen doen”, vervolgt Prins. “Als het dan in het Martini Ziekenhuis staat, ben ik trots!”

Het ziekenhuis is blij met de komst van de boom. “Bij de bouw van het huidige Martini Ziekenhuis is gekozen om het gedachtegoed van healing environment te implementeren”, zegt Elise Vliem van het Martini Ziekenhuis. Deze omgeving richt zich op het bevorderen van het welzijn en het verminderen van stress van patiënten, bezoekers en medewerkers. Onderzoek toont aan dat kunst kan bijdragen aan het creëren van een esthetisch prettige omgeving, dat weer bijdraagt aan het reduceren van stress. Kunst in het ziekenhuis kan op deze manier dus bijdragen aan het welzijn en herstel van de patiënten. We zetten ons ook actief in voor duurzame zorg, onder andere door te kijken hoe wij hulpmiddelen kunnen hergebruiken en restafval kunnen reduceren. Het initiatief van de boom gemaakt van ‘afval’ sluit hier naadloos bij aan.”

De wijken in

De stichting besloot dat het een goed idee was om de wijken in te gaan om dit gesprek te kunnen voeren. Uiteindelijk werden er in acht wijkbibliotheken kinderen gevraagd om mee te werken aan de boom. “Ik heb daar letterlijk bulten troep neergelegd en dan zag je hun radartjes bewegen: ‘wat kunnen we hiermee?’. Het is ontzettend leuk om te zien wat voor creativiteit er loskomt met troep dat in eerste instantie wordt gezien als troep.”

Voor de bouw van de boom werd de hulp van Peter van Eijsden ingeschakeld. Van Eijsden heeft een initiatief genaamd FOUTHOUT. Hij maakt objecten en meubels van “tweedehands” hout. “Het is bouwend ontwerpen”, zegt Van Eijsden. “Het loopt dan een beetje vanzelf.”

“Ik heb de basis gemaakt en de zijtakken zijn op tournee gegaan”, glimlacht Van Eijsden. “Het allerleukste was om het met de kinderen te decoreren. Als je dan die enthousiaste koppies ziet van kinderen die aan het decoreren zijn en een veel vrijere geest hebben dan ik misschien wel heb, dat is echt te gek.”

‘We willen Groningen helpen verduurzamen’

Stichting Groener Groningen is groeiende. “We zijn ooit klein begonnen met vier mensen aan een vrijdagmiddagborrel”, zegt Prins. “We wilden graag duurzame keuzes toegankelijk maken. Uit het enthousiasme dat we hebben, zijn we nu een club van twintig vrijwilligers die met plezier de schouders onder nieuwe projecten zetten. Zo gaan we op vijf oktober Klerezooi organiseren, een groot evenement rondom textiel, waarbij we duurzame keuzes uit Groningen een podium bieden. Op die manier willen we Groningen helpen verduurzamen.”

“Daarvoor geloven wij dat mensen dat ook eerst moeten zien en voelen”, vertelt Prins. “Het is een gedachtewisseling van zien dat spullen nog iets anders kunnen worden en een nieuw leven kunnen krijgen. Als we onze planeet mooier willen maken, dan zal je dat met elkaar moeten doen. Je moet de mensen enthousiast maken en mee moeten krijgen in leuke projecten. Veel daarvan mogen er volgen wat mij betreft.”