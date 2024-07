Bijzonder bedankje voor UMCG-dokter Annelies: jonge patiënt bouwt machine die schouderklopjes geeft

Foto via Instagram-pagina UMCG

‘Geef jezelf een schouderklopje. Je hebt het verdiend!’ Deze tekst staat op een wel heel bijzonder bedankje voor kinderlongarts Annelies Zwitserloot van het UMCG, gemaakt door één van haar patiënten.

De inmiddels zeventienjarige Tijmen was heel ziek en kwam daardoor in het UMCG terecht. “‘Ik werd ziek na afloop van de feestweek, koorts enzo”, laat Tijmen weten via de Instagram-pagina van het UMCG. “Maar ik werd steeds zieker. In het ziekenhuis in Zwolle bleek het goed mis. Ze stuurden me met de ambulance naar het UMCG, waar bleek dat ik iets heel zeldzaams had. Een ernstige longziekte waarvoor ik weken in het UMCG heb gelegen.”

‘Ze heeft mij zó goed geholpen’

Kinderlongarts Annelies Zwitserloot behandelde Tijmen en zorgde ervoor dat de jonge meubelmaker in opleiding volledig genas. “Ze heeft mij zó goed geholpen en allemaal moeilijke beslissingen moeten nemen”, vertelt Tijmen. De jonge meubelmaker in spé besloot Zwitserloot daarom te verrassen met een stukje houtbewerking: een machine waarmee de kinderlongarts zichzelf een schouderklopje kan geven.

‘Kan ze zichzelf heel vaak een schouderklopje geven’

“Ik kon haar wel zelf een schouderklopje geven”, vertelt Tijmen over zijn bouwsel. “Maar het zou toch veel leuker zijn als ze zichzelf heel vaak een schouderklopje kon geven. Dokter Zwitserloot ontving mij ook bij de nacontroles steeds met open armen, dus bij de laatste controle nam ik de schouderklopjesmachine voor haar mee.”

Het bouwsel wordt voorlopig geen massa-product, besluit Tijmen: “Ik denk dat het een uniek exemplaar blijft, want niet iedereen verdient zoiets.”