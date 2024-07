Bij Huttendorp Haren houden ze van Holland

Foto Joris van Tweel: Huttendorp Haren 2024

Het huttendorp in Haren kreeg deze week weer gestalte op het veld voor de Mikkelhorst aan de Klaverlaan in Haren.

“We zijn een molen aan het maken, want het thema is, ik hou van Holland”, aldus één van de deelnemers die druk aan het timmeren is.

De molens en andere huisjes schoten als paddenstoelen uit de lucht. “Ik blijf het altijd heel indrukwekkend vinden hoe snel alle bouwwerken staan”, aldus Pim van der Ploeg van Huttendorp Haren.

De kinderen vonden het mooi om diverse redenen. “Je kunt er in zitten en je kunt alles samen doen”, aldus twee deelneemsters.

Vrijdag is de prijsuitreiking voor de mooiste hut en wordt het dorp weer afgesloten en ook afgebroken.