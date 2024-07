Bewoners treffen forse ringslang aan in voortuin: “Ik kan me voorstellen dat je schrikt”

Foto: Dierenambulance Groningen

In een voortuin van een woning in de wijk Lewenborg is afgelopen weekend een ringslang aangetroffen. De Dierenambulance Groningen laat weten dat het om een bijzondere gebeurtenis ging.

“Ik werk sinds 2006 bij de Dierenambulance”, vertelt André Nijdam. “Maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Er kwam zondag bij ons een melding binnen dat er een ringslang in een voortuin was aangetroffen. Mijn collega’s zijn daar naar toe gegaan om de situatie te bekijken. Het bleek om een ringslang te gaan met een lengte van 1.10 meter. Dat is echt fors. Mannetjes worden meestal negentig centimeter, vrouwtjes kunnen honderd tot honderdtwintig centimeter worden. Dus je kunt je voorstellen dat het de gemoederen in de buurt flink bezig hield. Mensen schrokken.”

“Uitgezet in een natuurgebied”

Nijdam begrijpt dat: “Het gaat om een fors dier. Als je niet weet wat het is, dan schrik je. Ik kan me voorstellen dat mensen ook kunnen denken dat ze een python voor zich hebben. Maar bij dit exemplaar waren de ringen achter de kop duidelijk zichtbaar. En van een ringslang is bekend dat het niet gevaarlijk is.” De slang probeerde te ontsnappen maar het lukte de medewerkers om het dier te vangen. “Uit onderzoek bleek dat de ringslang gezond was. Daarom hebben wij het uitgezet in een natuurgebied waar het dier beter tot zijn recht komt.

“Het is prima dat je in deze situaties ons belt”

Volgens Nijdam hebben buurtbewoners ook goed gehandeld. “Als je zoiets aantreft is het prima om ons te bellen. En inderdaad, bij zulke meldingen is er ook kans dat het om een ander dier gaat zoals bijvoorbeeld een python. Daar kunnen wij niks mee maar wij hebben als organisatie wel contacten met instanties die deze dieren kunnen vangen.”

Ringslang

De ringslang is een watergebonden slang die ongevaarlijk en niet giftig is voor de mens. De slang wordt zelden ver uit de buurt van een waterbron aangetroffen. Op het menu staan voornamelijk kikkers. Belangrijke vijanden zijn roofvogels en rovende zoogdieren. De ringslang heeft in de Rode Lijst de status Kwetsbaar. De soort is beschermd volgens de Wet Natuurbescherming (Nationaal beschermd, sinds januari 2017).