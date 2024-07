Bevrijdingsfestival Stad heeft op één na hoogste kosten per bezoeker

Foto: Rieks Oijnhausen

Met 22,80 euro per bezoeker is het Bevrijdingsfestival in Groningen het op één na duurste van Nederland als het gaat om de productiekosten.

Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van Deloitte over alle Bevrijdingsfestivals in Nederland, wat in handen kwam van Stadsblog Sikkom en DvhN. Het onderzoek richt zich op de kosten over de festivals van dit jaar. Vooral de productiekosten in Groningen rijzen de pan uit, stellen de onderzoekers: 15,80 euro per bezoeker. Ter vergelijking: bij andere festivals als Haarlem (€7,40) en Leeuwarden (€1,70) zijn deze kosten veel kleiner.

Tegenover de krant en het stadsblog laat de Groningse festivalorganisatie weten dat de lage opkomst waarschijnlijk de reden is voor de scheve verhoudingen. Er werden 80.000 bezoekers verwacht, maar er kwamen maar 50.000. Dat kwam vanwege het weer op de zaterdagochtend van 5 mei, aldus de organisatie. Ook had de organisatie Joost Klein gepland voor een optreden, maar die kwam niet vanwege zijn deelname aan het Songfestival. De hoge productiekosten zijn bewust, stelt de organisatie. Het Bevrijdingsfestival in Stad moet volgens de festivalorganisatie van hoogstaande kwaliteit zijn.

De onderzoekers van Deloitte vinden ook dat het Bevrijdingsfestival in Stad een risico neemt door de horeca in eigen hand te nemen. Andere festivals verpachten de horeca op het festivalterrein aan ondernemers. Dat gebeurt nu niet in het Stadspark, omdat er nog langlopende contracten zijn rond de horeca, aldus de festivalorganisatie. Hoewel er volgens de organisatie ook nadelen kleven aan het verpachten van de horeca, gaat het festival in Stad wel onderzoeken hoe zo’n constructie ook in Stad gebruikt kan worden tijdens het Bevrijdingsfestival.

De organisatie van het Bevrijdingsfestival heeft het al een paar jaar moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen voor het gratis evenement. Twee jaar terug was het festival daarom, voor één keer, niet gratis. Bezoekers moesten vijf euro betalen voor een toegangskaartje. Daarover ontstond ophef, waarna overheden (gemeente, provincie en het Rijk) bijsprongen met geld om het festival gratis te houden. Ook kwam er een waarborgfonds voor slecht weer. Afgelopen jaar hield de festivalorganisatie nog een race met badeendjes in de Papiermolen om de kas te spekken.