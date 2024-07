Bert Tinge van FC Groningen clublied ‘Laat Ons Nog Eens Juichen’ overleden

Bert Tinge is overleden. Hij is de schrijver van het FC Groningen clublied ‘Laat Ons Nog Eens Juichen’.

Tinge is geboren in Oudehaske in Friesland en woonde ook in Leek en Lemmer. Hij was de oprichter van de band De Specials die een aantal landelijk en regionale hits maakte. Van 1969 tot 1971 werkte de band samen met Peter Koelewijn.

Het FC Groningen lied schreef hij in de jaren 70 en werd het populairste lied onder de FC Groningen aanhang.

Tinge overleed vorige week op 86-jarige leeftijd in Zevenhuizen.