Bauke Mollema klaar voor eigen tocht: ‘Altijd mooi om hier terug te komen’

Profwielrenner Bauke Mollema is natuurlijk bekend van zijn prestaties in de Tour de France, Giro di Lombardia en La Vuelta, maar de geboren Groninger organiseert ook jaarlijks de Bauke Mollema Tocht. Wielrenners van jong tot oud kunnen aanstaande zaterdag samen met Mollema fietsen door de provincie Groningen.

De Bauke Mollema Tocht begint en eindigt bij de Noordelijke Wielervereniging Groningen (NWVG) op sportpark Corpus den Hoorn. Mollema kijkt uit naar zaterdag: “Het is al de elfde keer dat ik dit organiseer met mijn oude wielerclub. Hier is het ook voor mij allemaal begonnen en heb ik mijn eerste kilometers gemaakt. Het is leuk dat hier de start- en finishlocatie is. Hopelijk wordt het een mooie fietsdag om met de mensen te fietsen. Wielrennen is een sport die dicht bij de mensen staat. Het is een soort fandag, maar ook een dag waarop de wielersport centraal staat.”

Het Groningse vlakke landschap heeft Mollema tijdens zijn carrière niet altijd lekker gelegen. “Er zijn hier helaas weinig profwedstrijden in de buurt, maar ik heb het altijd meer van het klimmen moeten hebben en dus van de wedstrijden in het buitenland. Toch vind ik het altijd mooi om hier terug te komen en te trainen op het vlakke landschap en tegen de wind in te beuken.”

Maar laat Mollema zich ook inhalen tijdens zijn eigen tocht? “Jawel jawel”, lacht de wielrenner. “Zaterdag gaat meer om de fun en de gezelligheid. De energie bewaar ik wel voor de echte koersen.”

Fanatieke wielrenners kunnen zich nog inschrijven voor de tocht. Dit kan via de website van de Bauke Mollema Tocht.