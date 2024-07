Basketbalevent op Grote Markt smaakt naar meer: “In de toekomst meerdaags evenement met tribunes” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de Grote Markt vond zaterdag de 3x3NL Tour plaats. Het basketbalevenement trok veel belangstelling. Lard de Jong van De Groene Uilen Moestasj hoopt dat het de komende jaren kan uitgroeien tot een evenement van formaat.

Hoi Lard! Hoe is het gisteren gegaan?

“We kijken met veel tevredenheid terug. Het is een erg geslaagd toernooi geworden. In 2015 vond dit voor de laatste keer op de Grote Markt plaats. Enkele jaren geleden hebben we het plan opgepakt om dit evenement weer terug naar de binnenstad te krijgen. Daar hebben we veel tijd en energie in gestoken. Elke week zijn we er meerdere uren mee bezig geweest. En het is dan wel heel super om dan gisteren al die blije gezichten en die belangstelling te zien.”

Even naar het begin. De 3x3NL Tour. Dat is een evenement dat het hele land doorreist hè?

“Klopt. Bij de 3x3NL Tour spelen twee teams van drie spelers tegen elkaar. Dit wijkt af van het traditionele basketbal waarbij er vijf tegen vijf wordt gespeeld. De wedstrijden spelen zich af op een half basketbalveld op één basket. Dit evenement trekt sinds afgelopen voorjaar door het hele land. In elke stad levert de wedstrijd een winnaar op die zich plaatst voor het Nederlands Kampioenschap dat volgende week wordt gehouden bij de Bijlmer Arena in Amsterdam.”

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Waarom wilden jullie zo graag deze wedstrijd weer in Groningen organiseren?

“Omdat Groningen een echte basketbalstad is. Er zijn veel basketbalverenigingen actief. Zo’n tour als de 3x3NL Tour hoort ook in Groningen thuis. Toch bleek het organiseren best wel een hele kluif te zijn. De grootste uitdaging lag op het gebied van de financiën. Zoiets organiseren kost geld. Uiteindelijk, door hard te werken, hebben we verschillende grote sponsoren bereid gevonden om dit te ondersteunen. Spannend was het wel. Eerder dit jaar leek het er op dat het niet zou gaan lukken. Uiteindelijk hebben twee basketbalverenigingen, Scylla en De Groene Uilen, besloten garant te gaan staan waarop we dit toch konden organiseren.”

Als je gisteren over de Grote Markt liep zag en voelde je het enthousiasme. Is dat ook de belangrijkste winst bij dit evenement?

“Dat enthousiasme proefden wij gisteren ook heel duidelijk. We hebben ook veel complimenten gekregen dat het zo goed georganiseerd was. Maar het belangrijkste aan dit evenement is dat je eigenlijk iets organiseert waarbij je iedereen die basketbal lief heeft samen brengt. Je kent vast wel het basketbalcourt in het Noorderplantsoen. Daar wordt fanatiek gespeeld. Zij die dat doen konden gisteren aan ons toernooi meedoen. Maar dat gold ook voor rolstoelbasketballers of jongeren en ouderen die zo nu en dan eens basketballen. Iedereen was welkom waardoor er een prachtige dag ontstond.”

Hoeveel deelnemers hadden jullie in totaal?

“Dat aantal lag boven de tweehonderd. Er waren rond de 55 teams actief. We hadden vijf velden aangelegd. Eigenlijk ligt het maximum met dit aantal velden op 40 tot 45 teams. Maar we hebben ons best gedaan om iedereen een plek te geven. Er was veel vraag. We konden echt merken dat het omarmd werd. We kunnen dan ook concluderen dat de sport enorm leeft. En dat er gisteren een heel duidelijk signaal is afgegeven.”

Dat signaal is dat er een vervolg moet komen?

“Ik loop daarmee op de zaken vooruit, maar ja. Het lijkt ons geweldig om volgend jaar door te groeien naar acht velden waarmee we tachtig tot negentig teams kunnen verwelkomen. Het ideaalbeeld is dat we op de Grote Markt een meerdaags evenement gaan organiseren. Dat we tribunes plaatsen waarbij het publiek naar mooie wedstrijden kan kijken en dat er op de Grote Markt van alles te doen is rond basketbal. Je kunt denken aan workshops en het delen van informatie en kennis. Dat we Groningen echt op de kaart zetten als basketbalstad. Maar daar hebben we wel hulp bij nodig. Bijvoorbeeld van de gemeente en provincie. Dat ze ons gaan ondersteunen.”

Om even kritisch te zijn. Je refereerde al even naar het basketbalveld in het Noorderplantsoen. Zijn zulke velden niet voldoende voor de basketbalsport?

“Ik denk dat het niet óf of is maar én en. In de gemeente bevinden zich op verschillende plekken basketbalveldjes. Niet elk veldje is van goede kwaliteit, maar daar is wel waar het begint. Dat je uit je huis loopt en in je eigen wijk kunt basketballen. Ons toernooi biedt de mogelijkheid om op een geweldige locatie in de stad te laten zien wat je kunt. Je kunt jezelf in de kijker spelen. Het is een vorm van talentontwikkeling, een stimulans. Op een dag als gisteren leg je contacten en ontstaan er mogelijkheden.”

Volgende week vindt de finale plaats in Amsterdam. Ben jij daar ook bij aanwezig?

“Helaas gaat me dat vanwege mijn eigen planning niet lukken. Een aantal jaren geleden ben ik er wel bij aanwezig geweest. En dat is ook heel tof. In Groningen heb je de mogelijkheid om je voor dit NK te plaatsen waarmee je jezelf in de kijker speelt. Zoiets is heel waardevol. Een mooie aanvulling, waar uiteindelijk de Groningse basketbalverenigingen weer beter van worden.”