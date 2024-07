Badkat en Guppy krijgen nieuw ontwerp voor zomer in Pioenvijver van kinderen uit Oosterparkwijk

Foto: Studio MAKY (via Instagram

Badkat en Guppy kregen deze vrijdag een nieuw jasje in Oosterparkwijk. Kinderen uit de wijk hebben de kunstwerken vrijdagochtend in het zonnetje gezet en beschilderd. De komende twee weken zijn de kunstwerken te bewonderen bij wijkcentrum ‘bij Van Houten’.

De twee grote kunstwerken werden vrijdag met een grote kraan bij ‘bij Van Houten’ neergezet, waar de kinderen (waaronder de maker van de winnende ontwerpen) los gingen met kwasten en verf. Volgens kunstenaarsduo Man-Yee Mok en Kwannie Tang van Studio MAKY, de makers van de kunstwerken, konden de begeleiders en ouders het niet laten en mochten natuurlijk mee schilderen. “Bedankt iedereen, het schoot lekker op na een middag flink schilderen!”, laten ze via Instagram weten.

De twee kunstwerken dobberden in 2021 al een tijdje in de Korrewegwijk, waarna ze nog een tijd lang in het Verbindingskanaal bij het Groninger Museum lagen. Nu zijn de kunstwerken terug en blijven de hele zomer in de Oosterparkwijk.

De komende twee weken zijn Badkat en Guppy te bezichtigen in Wijkcentrum Bij van Houten. Daar blijven ze staan tot 19 juni. Dan verhuizen ze naar de Pioenvijver, waar ze de rest van de zomer te zien zullen zijn. Daarna verhuizen Badkat en Guppy weer naar het Verbindingskanaal bij het Groninger Museum.