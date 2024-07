Badkat en Guppy drijven weer in Groningse vijver, dit keer in Pioenpark

Foto: Rieks Oijnhausen

De vernieuwde Badkat en Guppy drijven sinds vrijdagmiddag weer in de Pioenvijver in de Oosterparkwijk.

Met een grote kraan werden de twee kunstwerken weggehaald bij Bij van Houten en in de Pioenvijver getakeld. Onder toeziend oog (en met hulp van) schoolkinderen en de makers (Man-Yee Mok en Kwannie Tang van Studio MAKY uit Rotterdam) werden de kunstwerken te water gelaten en vervolgens onthuld.

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Het is de tweede keer dat Badkat en Guppy de vijver in een Groningse wijk opsieren. De twee kunstwerken dobberden in 2021 al een tijdje in de Korrewegwijk, waarna ze nog een tijd lang in het Verbindingskanaal bij het Groninger Museum lagen. Dat was, net als nu, vanwege de Kinderbiënnale in het Groninger Museum.

Twee weken geleden werden de kunstwerken voorzien van een nieuw ontwerp door kinderen uit de wijk. Daarna waren de kunstwerken twee weken tentoongesteld bij wijkcentrum Bij van Houten. Met het nieuwe ‘jasje’ zijn ze de rest van de zomer te zien in de Pioenvijver. Daarna verhuizen Badkat en Guppy weer naar het Verbindingskanaal bij het Groninger Museum.