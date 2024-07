Foto: Politie Groningen-Centrum via Instagram

Op de westelijke ringweg, tussen het Vrijheidsplein en het Julianaplein, zijn aan het einde van vrijdagavond een auto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen.

De bestuurder van de personenauto werd nagekeken in een ambulance. Of deze letsel had, is niet bekend. De klap was wel hard, want de airbags van de personenauto waren geklapt.

De hulpdiensten zetten zeker één rijstrook tijdelijk af, waardoor het enige tijd flink druk was op het kruispunt. De weg is inmiddels weer vrij.