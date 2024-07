Foto: Wijkagent Siard Heidanus via Twitter (@WA_Korrewegwijk)

In de nacht van donderdag op vrijdag is langs de Winsumerweg een auto in het Van Starkenborghkanaal beland.

Het ongeluk gebeurde kort na 01.00 uur. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.

Volgens wijkagent Priscilla Eekhof van de Politie Groningen-Noord is de bestuurder meegenomen naar een ziekenhuis voor controle.