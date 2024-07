Anne Semplonius nieuwe trainer van GVAV Rapiditas

Foto: GVAV Rapiditas Anne Semplonius

Anne Semplonius is de nieuwe trainer van voetbalvereniging GVAV Rapiditas. Hij volgt Dennis van den Driessche op, die is vertrokken vanwege te veel onduidelijkheid over de selectie van komend seizoen.

Semplonius was de afgelopen twee seizoenen trainer van Veendam 1894, maar in april werd hij ontslagen bij de Oost Groninger derdeklasser vanwege een vertrouwensbreuk met de spelersgroep. Daarvoor trainde hij O-19 elftallen, waaronder die van Velocitas 1897 en FC Lewenborg.

GVAV degradeerde afgelopen seizoen uit de eerste klasse en bovendien stapten dertien spelers van de eerste selectie op.

Semplonius moet het daarom met een vrijwel nieuwe selectie doen die voornamelijk bestaat uit voormalige jeugdspelers van de club. GVAV hoopt zich komend seizoen te handhaven in de tweede klasse.