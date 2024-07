Als het aan de provincie ligt, gaan deze hoogspanningslijnen uit het zicht verdwijnen in onze gemeente

De provincie Groningen wil de komende jaren meer dan honderd kilometer aan hoogspanningslijnen ondergronds verplaatsen. Dit betekent dat 374 hoogspanningsmasten uit het landschap zullen verdwijnen. Ook in onze gemeente zou dat betekenen dat verschillende hoogspanningskabels onder de grond gaan verdwijnen.

De provincie wil daarmee het Groningse landschap mooier maken en de impact van de infrastructuur verminderen. De provincie werkt samen met netwerkbeheerder TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om dit te realiseren. Het liefst had het provinciebestuur gewild dat ook de 380kV-lijnen ondergronds zouden worden verplaatst. Maar dat gaat niet lukken, ook niet met de nieuwe 380kV-plannen die nog op de rol staan. Daarom is de provincie van plan om de plannen voor deze verbindingen goed te keuren, als in ruil daarvoor de 110kV-lijnen ondergronds gaan.

Hard inzetten op verdwijnen masten tussen Vierverlaten en Hunze

In onze gemeente zou onder meer de lange hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en het Hunze-station en de verbindingen tussen de Hunze en Kropswolde, Gasselte en Delfzijl verdwijnen. Er is nog geen goedkeuring voor het ondergronds maken van alle verbindingen. Voor twee lijnen zijn al toezeggingen gedaan, waaronder voor de lijn tussen de Hunze en Gasselte.

De provincie zet ook hard in om de verbinding tussen Vierverlaten en de Hunze onder de grond te laten verdwijnen. “Het ondergronds brengen biedt kansen voor binnenstedelijke ontwikkeling en efficiënter ruimtegebruik”, aldus het provinciebestuur. “Daarnaast loopt deze verbinding door de Koningslaagte. Het ondergronds brengen levert daarmee ook natuurwinst op voor met name weidevogels.”

Voor het eind van dit jaar hoopt de provincie meer afspraken te maken met het ministerie van Economische Zaken en TenneT.