Algerijnse ambassadrice op bezoek in Groningen: ‘Ze was heel positief’

Een creatief Algerijns cadeautje van Ambassadrice Salima Abdelhak voor kunstenaar Tom Hageman

Forma Actua ontving vrijdagochtend hoog bezoek. Ambassadrice Salima Abdelhak van Algerije was in Groningen en kwam onder meer haar ogen uitkijken in de galerie aan de Nieuwstad.

Het bezoek begon vrijdagochtend met een gesprek met burgemeester Koen Schuiling op het Stadhuis. Daarna toog het gezelschap naar Forma Actua, waar Abdelhak in gesprek ging met vertegenwoordigers uit de kunstsector over een mogelijke uitwisseling van kunstentoonstellingen. Daarna toog het gezelschap naar het Groninger Museum, waar Abdelhak onder meer praatte met museumdirecteur Andreas Blühm.

Reden voor het bezoek van Abdelhak aan Groningen was tweeledig, vertelt Tom Hageman uit Stad. De kunstenaar was mede verantwoordelijk voor de komst van Abdelhak naar Stad. “Ze was hier eigenlijk voor twee zaken: de energietransitie en voor een culturele uitwisseling. Het programma zou eigenlijk de hele dag zijn, maar helaas was Abdelhak in de middag verhinderd en moest ze terug naar Den Haag.”

Uitwisseling in de maak

Hageman is voorzitter van de stichting ILFAS, een netwerk van kunstopleidingen in verschillende landen. Ook de Groningse Klassieke Academie maakt daar onderdeel van uit. Eind vorig jaar organiseerde deze stichting onder meer een uitwisseling van kunst tussen Groningen en het Chinese Shaanxi in de Hortus Botanicus. Inmiddels zijn ook tien noordelijke kunstenaars naar China geweest.

Een gelijksoortige uitwisseling komt er mogelijk ook voor Algerije, vertelt Hageman: “We hebben vandaag de eerste kennismakingsgesprekken gehad. De ambassadrice was daar heel positief over. Ze was heel enthousiast en wij eigenlijk ook. Dit soort uitwisselingen zijn mooi, omdat cultuur op deze manier niet aan taal gebonden is.”

Meer landen

Als er een uitwisseling komt met Algerijnse kunstenaars, denkt Hageman dat deze ergens volgend jaar plaats gaat vinden. “Waar, dat weten we nog niet. Maar dat gaat wel goedkomen.” Hageman besluit dat de uitwisseling met Algerije en China waarschijnlijk niet de laatsten zullen zijn: “We hebben Shaanxi recent op bezoek gehad en deze uitwisseling krijgt waarschijnlijk een vervolg. Binnenkort kort ook een delegatie van het parlement van Zuid-Sulawesi naar Groningen, dus daar liggen ook mogelijkheden.”