Aantal WW uitkeringen met ruim vier procent gedaald

Het aantal WW uitkeringen in de provincie Groningen is in juni met 4,4 procent gedaald in vergelijking met de maand er voor. Dat meldt het UWV.

Eind juni ontvingen 5.637 inwoners van Groningen een WW-uitkering. Dat is 1,7% van de Groningse beroepsbevolking.

De grootste afname van het aantal WW-uitkeringen zit in de uitzendsector en de bouw. Vooral stratenmakers, schilders en productiemedewerkers vonden een baan.

Ook vanuit de metaalindustrie en de voedings- en genotsmiddelenindustrie nam het aantal uitkeringen af. In de horeca, schoonmaak en vervoer & opslag was er een kleine toename van het aantal WW-uitkeringen.

Der ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zij te vergelijken met die in Drenthe en Friesland, aldus het UWV.