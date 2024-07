Aantal inbraken in auto’s toegenomen: “Bel bij verdachte situaties politie”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het aantal inbraken in auto’s in Stad is de afgelopen periode toegenomen. Dat meldt de politie op sociale media waarbij er tegelijkertijd wordt opgeroepen om waakzaam te zijn.

In de nacht van maandag op dinsdag is er ingebroken in verschillende auto’s in de Herewegbuurt. Ruiten werden kapot gemaakt en onder andere navigatiesystemen werden uit de voertuigen ontvreemd. “We hebben aandacht voor deze situaties”, schrijft de politie. “We willen iedereen vragen om bij verdachte situaties of bijzonderheden de politie te bellen. Handig is om daarbij het signalement te noteren, maar ook het vervoermiddel en kenteken dat gebruikt wordt en welke richting de verdachten zijn opgereden.”

Afgelopen voorjaar waarschuwde de politie ook al voor auto-inbraken. Toen nadat er een golf aan inbraken had plaatsgevonden in de wijken Vinkhuizen, Paddepoel, Oranjebuurt en de Zeelheldenbuurt. Inbrekers hadden toen vooral oog voor VW-Up’s, Skoda Citigo’s of Seat Mii’s. De politie adviseert, wanneer je je auto parkeert, om waardevolle spullen als navigatiesystemen tijdelijk uit de auto’s te verwijderen.