Aantal daklozen neemt toe, Stadspartij wil zo snel mogelijk gesprek

Foto: Joram Krol - joramkrol.com

Het aantal daklozen is in de afgelopen vijf jaar toegenomen. De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen vraagt ondanks het zomerreces om zo snel mogelijk een overleg te plannen.

Uit cijfers in het rapport Monitor Dakloosheid Groningen blijkt dat het aantal daklozen in de provincie in de afgelopen vijf jaar is toegenomen van 787 naar 834. In deze cijfers ontbreken de mensen die bij bekenden op een bank slapen. Ook daklozen in de vrouwenopvang worden niet meegerekend. Worden deze mensen wel meegeteld, dan ging het in 2021 om 937 personen en vorig jaar om 1.250. Verreweg het grootste deel van deze groep verblijft in Stad.

“Urgente vraag”

Ook is er een toename van het aantal buitenslapers. Vijf jaar geleden waren dit er 67, vorig jaar ging het om 186. Sikkom publiceerde afgelopen week een artikel waarin beschreven wordt dat er op verschillende plekken in de stad kampementen ontstaan, vaak bestaande uit tentjes, waar mensen in erbarmelijke omstandigheden leven. Raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen volgt de ontwikkelingen op de voet: “Ik heb onlangs aan de wethouder een urgente vraag gesteld naar aanleiding van deze situatie. Ik wil graag dat er zo snel mogelijk een breed overleg komt over dit onderwerp.”

“Onacceptabel probleem”

Menger: “Dat mensen in zulke omstandigheden moeten leven, is een onacceptabel probleem.” Dat het aantal daklozen toeneemt heeft te maken met de inflatie, waardoor het leven duurder is geworden. Een andere reden is de woningmarkt. Er zijn te weinig woningen en de wachttijd voor een urgentieverklaring is opgelopen. Daarnaast spelen ook redenen mee als echtscheidingen of het verliezen van een baan. Bij de daklozenopvanglocaties in de gemeente merken ze dat de druk op de opvang aan het toenemen is.