Zwemwater in gemeente van voldoende kwaliteit, wel uitkijken bij Garnwerd en Kolham

Foto: Erick Bakker

Het is zaterdag opnieuw een mooie dag waarbij de maximumtemperatuur rond de 24 graden komt te liggen. Ideaal om verkoeling te zoeken in een recreatieplas. Volgens de website zwemwater.nl is het op dit moment goed gesteld met de kwaliteit van het zwemwater in onze gemeente.

De website geeft een overzicht van de kwaliteit van de buitenzwemplekken in ons land. Tussen 1 mei en 1 oktober gaan controleurs op pad om het water op populaire locaties te controleren. Ze kijken naar de aanwezigheid van bacteriën maar ook of er blauwalg voorkomt. Uit de controles van de afgelopen dagen blijkt dat overal in de gemeente het water van goede kwaliteit is. Controles werden onder andere uitgevoerd bij het Stadsstrand, Paterswoldsemeer, Kardinge en Ruskenveen.

Net buiten de gemeentegrenzen is het wel opletten. Bij het Zwaneveldsgat bij Kolham geldt een waarschuwing voor blauwalg. Hierdoor is er kans op huidirritatie en maag- en darmklachten. Deze waarschuwing geldt ook voor de Lettelberterplas bij Lettelbert. Een negatief zwemadvies geldt er voor het Reitdiep bij Garnwerd waar de waterkwaliteit onvoldoende is.