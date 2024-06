Zorgen bij raad over staat versterkingsopgave: “Het zijn flutrapportjes, dit begint heel ernstig te worden”

Foto Joris van Tweel Versterking Ten Post

In de gemeenteraad zijn er grote zorgen over de aanpak van de versterkingsopgave. Het beeld leeft dat de NCG zit er met een Jantje-van-Leiden van af maakt. Voor de gemeente is het aanleiding om de deuren wagenwijd open te zetten voor mensen die vastlopen bij de NCG.

Het debat over de aanpak van de versterkingsopgave leidde woensdagavond tot emoties en tot eensgezindheid in de raadszaal. Elly Lehkamp, die in Ten Boer woont, vertelde aan de raadsleden over haar situatie. Sinds de beving bij Huizinge in 2012 strijdt zij om de schade aan haar woning te herstellen. “Steeds is er weer het gevecht”, vertelt Lehkamp. “Woon ik in een veilige woning? In het rapport staat dat mijn woning aan de norm voldoet. Maar waar is het op gebaseerd? Onderliggende documenten ontbreken. Ik weet niet waarom er gezegd wordt dat mijn woning veilig is.”

“We moeten voor elke schade vechten”

Volgens Lehkamp heeft de situatie gevolgen voor de buurt. Ze omschrijft het als alle smaken die langskomen. “De ene bewoner krijgt een nieuwe woning. De ander komt in een versterkingstraject. En in mijn geval wordt gezegd dat de schade niet door aardbevingen komt. Het zorgt voor heel veel spanningen in de straat. Mensen die het hardste schreeuwen krijgen de meeste aandacht. Vanavond sta ik hier voor die mensen die niet zo hard schreeuwen.”

Rita Pestman (PvdA): “Ik heb hier geen woorden voor”

De raad is eensgezind. Men wil dat er een goede oplossing komt. De mogelijkheden zijn echter beperkt. De NCG wordt omschreven als een machtige organisaties waar eigenlijk niet tegen op te boksen valt. De sleutel ligt dan ook voor een groot deel in Den Haag. Dat er versterkingsadviezen door het NCG worden verstuurd die gebaseerd lijken op los zand houdt de raad erg bezig. Peter Rebergen: “We krijgen van meer inwoners de geluiden dat zij een heel dun rapport krijgen en dat het opvragen van onderliggende stukken niet lukt.” Rita Pestman van de PvdA: “Wat deze mensen krijgen kan direct de papierversnipperaar in. Hoe gaan we deze mensen bijstaan? Ik heb hier echt geen woorden voor.”

Jurrie Huisman (SP): “Het is gegoochel met cijfers”

Er waren woensdagavond in de raadszaal politici aan het woord die eensgezind het beste voor hun inwoners willen. En dat ging gepaard met emoties. Zo reageerde Jurrie Huisman van de SP geëmotioneerd: “Het verhaal dat mevrouw Lehkamp hier deelt maakt mij boos. Het maakt mij boos hoe er opnieuw met Groningers wordt omgegaan. Als we kijken naar de voortgang van de versterkingsopgave dan lezen we dat het op schema ligt. We zijn twaalf jaar na Huizinge. Tien jaar geleden begon de versterkingsopgave. De helft van de adressen is nu gedaan. Na zoveel jaar is pas de helft van de woningen veilig. Het rapport leest als gegoochel met cijfers. Van achter een bureautje zijn huizen veilig verklaard. Waarbij deze cijfers geen beeld geven hoe het nu eigenlijk gaat met de bewoners. Je woont in dezelfde type huizen. De buren krijgen nieuwbouw. De overkant wordt versterkt. En jij krijgt niets terwijl je wel schade hebt. Na jaren wachten krijg je een knullig rapportje. Het is bureaucratische waanzin.”

Rita Pestman: “Kunnen we niet gemeentelijke bouwkundigen naar Ten Boer sturen?”

Ook Rita Pestman reageert geëmotioneerd: “In 2012 was ik raadslid in de oude gemeente Ten Boer. Ik heb dit hele dossier meegemaakt. Ik heb gezien hoe bewoners aan de Fazantenhof in Ten Boer gevochten hebben omdat hun huizen kapot waren. Ze werden met een kluitje in het riet gestuurd. Eén bewoner wist dat het niet deugde waardoor er uiteindelijk toch beweging kon worden gemaakt. En nu zien we hetzelfde bij mevrouw Lehkamp. Zij krijgt een slecht rapport maar omdat ze bouwkundige is weet ze dat het niet klopt. Zij weet dat het niet deugt. Ik weet dat wethouder Jongman ontzettend haar best doet. Maar mensen krijgen rottige rapporten. Kunnen we deze mensen niet helpen door onze gemeentelijke bouwkundigen naar Ten Boer te sturen? Of dat we gepensioneerde bouwkundigen er naar laten kijken? Niet om op de stoel van de NCG te gaan zitten maar om mensen de bevestiging te geven: ja, dit is inderdaad een flutrapport?”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Bij zeven losliggende stoeptegels is er iets aan de hand”

Zo ver wil wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Versterking en Herstel niet gaan. Maar ze komt wel met een duidelijke toezegging. Jongman: “Ik ben bij mevrouw Lehkamp op bezoek geweest. Ik heb gezien dat het een heel dun rapport is. Ik wil uitzoeken hoe dit zit. Hoe kan dit? Komt het omdat we als gemeenteraad hebben besloten om snelheid te maken waarbij gezegd is dat er voor 1 juli overal een rapport moet liggen? Ik heb meneer Rebergen ook gehoord dat er op meer adressen dunne rapporten zijn afgeleverd. Ik zeg altijd: één losliggende stoeptegel dat kan gebeuren. Maar als er zeven losliggende stoeptegels liggen dan is er echt iets aan de hand.” De wethouder doet dus op dit vlak de toezegging onderzoek te doen en met de NCG in gesprek te gaan.

“Mensen die vastlopen bij de NCG zijn welkom bij de gemeente”

En Jongman komt met een tweede toezegging: “Mensen die vastlopen bij de NCG zijn welkom bij de gemeente. Zij kunnen zich melden bij onze medewerkers in de oude basisschool De Fontein aan de Homanstraat 23 in Ten Boer.” Daarnaast ziet de wethouder ook dat het onderwerp en de aanpak bewoners van elkaar vervreemd: “We zien situaties dat door verschillen in de versterkingsopgave het niet meer lekker loopt in straten. Mensen praten niet meer met elkaar. Daarom zetten we extra aardbevingscoaches in. We hebben er nu zeven die inwoners bij staan. We proberen met activiteiten om mensen weer met elkaar in contact te laten komen. Binnenkort vinden er bijvoorbeeld in twee straten barbecue-avonden plaats. Wij denken dat dit een goede manier is.”

Vincent Boswijk (D66): “Oproep aan partijen die het nieuwe kabinet gaan vormen”

Voor Vincent Boswijk van D66 is het debat aanleiding om met een duidelijke oproep te komen. Boswijk: “Het rapport vertelt dat we qua versterking op schema liggen. Maar de gemengde gevoelens die ik hoor die herkent mijn fractie ook. Op 1 mei zaten er nog zeshonderd adressen zonder een versterkingsadvies. Terwijl dit advies er afgelopen jaar al had moeten liggen. De deadline van 1 juli baart mijn fractie zorgen omdat dit gepaard lijkt te gaan met haast- of broddelwerk. Wij hopen dat we wel heel snel over kunnen gaan van het versterkingsadvies naar de daadwerkelijke bouw en versterking. Onze staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft op dit vlak de afgelopen jaren goede stappen gezet. Wij zijn er straks niet meer bij in het kabinet maar mijn oproep is wel aan die partijen die wel in de landelijke coalitie zitten om hier scherp op te blijven.”

Kelly Blauw (PVV): “Wij willen inzetten op het maximaal compenseren van inwoners”

Zowel Elisabeth Akkerman van de VVD als Kelly Blauw van de PVV doen op dit vlak een toezegging. Blauw: “De lijntjes met Den Haag zijn kort. Wij willen alles op alles zetten om in te zetten op versnelling en om de inwoners maximaal te compenseren.” Met compenseren bedoelt Blauw het totale pakket van versterken, verbeteren en het terugbrengen van de sociale cohesie in de dorpen en wijken.