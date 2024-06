Zonnepanelen vatten vlam op dak in Eelderwolde

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De brandweer moest zondagochtend in actie komen bij een woning aan de Otto Cluivinglaan in Eelderwolde vanwege zonnepanelen die vlam hadden gevat. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 11.00 uur bij de hulpdiensten binnen. Behalve een tankautospuit van brandweer Eelde werden ook een bluswagen en een hoogwerker van brandweer Stad gealarmeerd. “Het gaat om zonnepanelen die op een plat dak zijn geïnstalleerd”, vertelt Ten Cate. “Door nog onbekende oorzaak hebben een aantal panelen vlam gevat. In de omgeving van de woning is de lucht van verbrand plastic te ruiken.”

De situatie was snel onder controle. “Brandweerlieden hebben de zonnepanelen losgedraaid. Daarbij was goed te zien dat de panelen brand- en schroeiplekken hebben opgelopen. Na een controle is de brandweer weer teruggekeerd naar de kazerne.” Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.