‘Zondag zon maar ook buien, komende dagen grijs en regenachtig’

Foto: Robert van der Veen

Zomerse omstandigheden hoeven we de komende dagen niet te verwachten. De nieuwe werkweek zal grijs gaan verlopen waarbij het regelmatig regent.

Zondag begint de dag met zonneschijn. In de ochtend neemt de bewolking toe waarbij er in de middag een bui kan vallen. Bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richting wordt het 15 of 16 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt wisselend bewolkt waarbij de kans op een bui blijft bestaan. De minimumtemperatuur ligt rond de 10 graden. Maandag verloopt grijs waarbij er verspreid over de dag buien vallen. Het wordt niet warmer dan 14 of 15 graden.

Op dinsdag zijn de veranderingen klein. De zon kan wat vaker tevoorschijn komen maar er valt ook geregeld een bui. Opnieuw wordt het 14 of 15 graden.