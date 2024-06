‘Zondag wisselend bewolkt, komende dagen regen en koeler’

Foto: Joris van Tweel

De warme periode komt ten einde. Zondag is het nog droog en laat de zon zich zien, de nieuwe werkweek verloopt grijs waarbij er regelmatig regen valt en het een stuk koeler wordt.

Zondag wisselen zon en bewolking elkaar af. Bij een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke richting wordt het 20 of 21 graden. In de nacht van zondag op maandag is het wisselend bewolkt. Het blijft droog en de minimumtemperatuur komt rond de 12 of 13 graden te liggen. Op maandag wisselen zon, bewolking en buien elkaar af. In de middaguren zijn er de grootste neerslagkansen. Bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richting wordt het 17 of 18 graden.

Op dinsdag zijn de veranderingen klein. Het is bewolkt, verspreid over de dag vallen er buien en de zon laat zich ook zien. Wel wordt het met 16 of 17 graden nog wat koeler. Op woensdag vallen er ook buien maar laat de zon zich ook zien. Het wordt dan 17 graden.