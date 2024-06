“Zondag veel zon, komende dagen volop zomer en hogere temperaturen”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen gaan zomers verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zit de temperatuur de komende dagen in de lift waarbij we aan het einde van de werkweek richting de tropische 30 graden gaan.

“Zondag wordt een mooie dag”, vertelt Kamphuis. “De zon krijgt veel ruimte hoewel er zo nu en dan ook wolkenvelden zijn. Bij een zwakke wind uit westelijke richtingen wordt het 22 of 23 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt helder waarbij de minimumtemperatuur rond de 12 graden komt te liggen. In de vroege ochtend is er wat nevel mogelijk.”

“Maandag passeert er een zwak koufront. In de ochtend hebben we te maken met wat wolkenvelden, in de middag komt de zon tevoorschijn en kan het 22 of 23 graden worden. Op dinsdag en woensdag is het volop zomer. Het wordt 26 of 27 graden. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden. De zon krijgt veel ruimte maar er is ook wat sluierbewolking. Donderdag wordt het nog wat warmer. Vrijdag lijkt een overgangsdag te worden waarbij een depressie de aanval inzet op de warmte.”