Zondag een droge dag met zon, komende dagen bewolkt en kans op regen

Foto: Robert van der Veen

De paraplu kan zondag thuisblijven. Het belooft een droge dag te worden waarbij de zon zich ook zal laten zien. In de dagen erna groeit echter de regenkans weer.

Zondag begint de dag bewolkt. Gaandeweg de dag laat de zon zich met enige regelmaat zien. Bij een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke richting wordt het 16 of 17 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt bewolkt. Het blijft droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 10 of 11 graden.

Op maandag is het eveneens bewolkt. In de ochtend is het nog droog, in de middag en in de avond valt er een bui. Bij een zwakke westelijke wind wordt het 16 of 17 graden. Op dinsdag zijn de veranderingen klein. Het is bewolkt en verspreid over de dag valt er een bui. Dan wordt het 17 of 18 graden.