‘Zondag bewolkt en buien, komende dagen wat vaker de zon maar ook regen’

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Zonovergoten zomerweer zit voorlopig niet in de weerkaarten. De komende dagen valt er geregeld een bui maar krijgen we de zon ook te zien.

Zondag begint de dag bewolkt. Zo nu en dan kan de zon even kort tevoorschijn komen. Aan het eind van de ochtend kan er een bui vallen. Die regenkansen zijn er ook in de middag waarbij er ook onweer voor kan komen. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het 16 of 17 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt grotendeels helder waarbij de minimumtemperatuur rond de 10 of 11 graden komt te liggen.

Op maandag laat de zon zich wat vaker zien maar is er ook veel bewolking. De ochtend verloopt droog, in de middag kunnen er buien vallen. Het wordt 19 of 20 graden. Op dinsdag zijn de veranderingen klein. In de ochtend laat de zon zich regelmatig zien, in de middag is er bewolking en kunnen er buien vallen. Dan wordt het 18 of 19 graden.