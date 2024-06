Zon laat zich dit weekend vaker zien, temperaturen gaan volgende week stijgen

Een zomers gezicht op de Noordermolen langs de Zuidwending - Foto: Joris van Tweel

Echt ’s zomers is het nog niet geweest en ook komend weekend brengt geen uitgesproken zomerweer. Maar volgende week lijkt daar verandering in te gaan komen.

Weerman Johan Kamphuis voorspelt voor zaterdag wisselende bewolking met slechts een heel lokaal buitje. Het wordt 21 of 22 graden bij een matige westelijke wind. In de avond naar zaterdag zijn er brede opklaringen en in de nacht koelt het af naar 10 graden.

Zondag wordt het met 22 of 23 graden nog wat warmer. Zonnige perioden en stapelwolken wisselen elkaar af en de west tot noordwestenwind is zwak of matig.

Maandag lijkt er wat meer Noordzeebewolking over te trekken. Daardoor wordt het ook wat minder warm bij 21 of 22 graden en klaart het vooral later op de dag op. Dinsdag is er meer zon en wordt het zomers warm bij temperaturen rond 25 graden. De oostenwind is zwak of matig. De nachten worden milder, met minima rond 14 graden.

Woensdag wordt een zeer warme dag met temperaturen rond de 28 graden en veel zon, bij een matige oostenwind. Ook donderdag lijkt het nog zeer warm te worden en loopt de luchtvochtigheid op waardoor het benauwd en zwoel zal aanvoelen. Het wordt 27 of 28 graden. Er komt wat kans op een onweersbui en dat is ook vrijdag het geval. Dan gaan de scherpste kantjes van de warmte af, voorspelt Kamphuis. Maar het blijft wel met zo’n 25 graden op de thermometer.