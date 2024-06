Zomerse warmte in aantocht met tropische waarden richting het weekend: “Komt toch nog vrij plotseling”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Het wordt zomer. Dat zegt OOG-weerman Johan Kamphuis. Op dinsdag en woensdag kan het 26 of 27 graden worden, op donderdag en vrijdag gaan we richting tropische waarden.

Hoi Johan! Ik denk dat je flink wat mensen blij maakt met dit nieuws …

“Dat het dan zomer wordt, dat gebeurt dan toch vrij plotseling. Ik denk dat veel mensen wel even zullen moeten wennen. We gaan van temperaturen die de afgelopen periode te laag waren voor de tijd van het jaar naar waarden die richting het tropische gaan. Daarbij zal het in de tweede helft van de week ook flink broeierig worden. Dus voor alle buitenactiviteiten is het mooi nieuws en alle zomerliefhebbers kunnen ook blij zijn, maar het wordt wel even schakelen.”

Hoe kan het dat dit zomerse weer ineens op de deur klopt?

“Dat komt door een hogedrukgebied dat vanaf de Azoren aan de wandel gaat richting het Oostzeegebied. Daar gaat het voor anker. Die positie zorgt ervoor dat het bij ons rustig weer is en de warmte ons land binnen kan stromen. Dat gebeurt niet direct. Op maandag gaat er een zwak koufront passeren. Dit gebied trekt vanaf de Atlantische Oceaan via de Noordzee naar Midden-Europa. Die passage brengt ons tijdelijk koelere lucht. In de ochtend zullen we te maken hebben met wolkenvelden, in de middag komt de zon tevoorschijn en kan het 22 of 23 graden worden.”

En als ik je goed begrijp gaan we qua temperatuur op dinsdag echt de lift in …

“Op dinsdag en woensdag kan het 26 of 27 graden worden. Wellicht zelfs lokaal 28 graden. Het zal echt even wennen zijn. De lucht is grotendeels strak blauw maar het is niet constant stralend. Er zal sluierbewolking zijn, maar de zon krijgt absoluut een hoofdrol. In de tweede helft van de week wordt het wel wat spannender. Een Franse depressie gaat de aanval inzetten op onze warmte. Op donderdag merken we daar nog niet zoveel van en kan het 28 tot 30 graden worden. Vrijdag lijkt een overgangsdag te worden waarbij een storing ons passeert. We krijgen dan te maken met onweer. Maar hoe laat die storing ons gaat passeren, daar durf ik nu nog geen uitspraken over te doen.”

Als ik jou goed begrijp dan betekent dit dat we dinsdag dus buiten voetbal kunnen kijken …

“Klopt. Het Nederlands elftal speelt dinsdag om 18.00 uur. Op dat moment zal het in Groningen zo’n 26 of 27 graden zijn. De oostenwind zal matig zijn, dus je hebt heerlijke omstandigheden om bijvoorbeeld op je terras de verrichtingen van Oranje te volgen. Dus voor iedereen die de zomer een warm hart toe draagt is het de komende dagen genieten.”