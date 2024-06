Zomer blijft tot na het weekend ‘ontspoord’, wisselvallig weer houdt aan tot na het weekend

Foto: Lars Faber

Het blijft kwakkelen met het weer in Groningen. Zonneschijn wordt afgewisseld met wolkenvelden, waar af en toen een bui uit gaat vallen. De temperatuur blijft uiterst mild, maar klimt vanaf zondag wel weer tot boven de 20 graden.

Johan Kamphuis ziet de ‘ontspoorde zomer’, zoals de weerman het omschrijft, voorlopig nog niet terug op de rails komen. Donderdag valt zeker een enkele bui, vooral in de ochtend. Daarbij is er veel bewolking, met slechts zo nu en dan een opklaring. Het wordt 17 of 18 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. De temperatuur daalt in de nacht naar vrijdag naar een graad of 13. Vrijdag is er af en toe zon, maar in de loop van de middag volgt er weer een verspreide bui. Het wordt 18 graden bij een zwakke of matige zuidelijke wind.

Het weekend gaat weinig doen om de zomer weer richting ‘zomer’ te krijgen. Ook zaterdag vallen er enkele buien. Later op de dag klaar het wat op. Het wordt 17 of 18 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Zondag wordt het 20 graden en is er meer zon. De kans op enkele buien blijft, mogelijk met een slag onweer.

Ook maandag wordt het een graad of 20 en neemt de kans op een paar buien juist weer toe. Dinsdag wordt waarschijnlijk wat warmer maar daarna lijkt de zomer weer een paar dagen behoorlijk te ontsporen en gaan er weer flinke buien vallen.