Zilver en tweemaal brons voor Groningen Atletiek bij NK in Hengelo

Silke Jonkman. bij zege Plantsoenloop 2022 Foto: Rieks Oijnhausen

Op de eerste dag van het NK Atletiek in het FBK Stadion in Hengelo hebben deelnemers van Groningen Atletiek een zilveren en twee bronzen medaille behaald. Het zilver was voor Jorinde van Klinken.

De 24-jarige Van Klinken kwam tot een afstand van 17 meter 68. Dat was ruim twee meter minder ver dan de winnende worp van Jessica Schilder uit Volendam. Beide atletes wonnen eerder dit jaar nog goud en zilver bij het EK in Rome. Ze heeft de laatste tijd wat minder op dit onderdeel getraind, omdat ze denkt bij de komende Olympische Spelen meer kans te maken bij het discuswerpen; een onderdeel waar ze bij het recente EK eveneens zilver won. Van Klinken stootte wel opvallend stabiel: tussen haar beste en slechtste worp zat minder dan een halve meter verschil.

Op de 5.000 meter was er zowel bij de mannen als bij de vrouwen een bronzen plak voor lopers van Groningen Atletiek. Nik Lemmink (25) werd derde in de tijd van 14 minuten en 06,56 seconden. De winnaar, Makadi Abdi Ali van AV Unitas, was 4 seconden rapper en won daarmee goud. Silke Jonkman (30), die net als Lemmink traint bij Team 4 Mijl van Eddy Kiemel, ging ook met een bronzen medaille naar huis Zij liep de 5.000 meter in een persoonlijk record van 15 minuten en 43,40 seconden. Het goud ging naar Diane van Es.

Dan was er ook nog brons voor Eva Reinders. Zij woont tegenwoordig in Zaandam, maar was, samen met haar moeder Hanneke, jarenlang actief voor Groningen Atletiek. Bij het kogelslingeren werd ze derde met een afstand van 57 meter 65. Ze werkt als fysiotherapeut, maar gaat ook als trainer aan de slag bij haar club AV Zaanland.